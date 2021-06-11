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11.06.2021 14:23
Рубрика: Дороги

Дептранс Москвы спрогнозировал дачные пробки

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Вечером в пятницу движение в Москве серьезно осложнится из-за дачных пробок, прогнозирует столичный департамент транспорта.

Фото: iStock
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Сезон дачных пробок начался на прошлой неделе: 4 июня зафиксирован рост трафика в сторону области на 33 процента. Сегодня в дептрансе также ожидают сложностей на дорогах. Ситуацию усугубят также дорожные работы.

Самой проблемной пятничной магистралью традиционно считается Варшавское шоссе: в последний будний день средняя скорость здесь снижается на 32 процента. Не многим лучше ситуация на Можайском шоссе (минус 28 процентов от обычной скорости) и Ленинский проспект (минус 26 процентов).

В дептрансе советуют отложить выезд на дачу до утра. Либо воспользоваться железнодорожным транспортом.