Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе

Сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться. Об этом заявил новый руководитель НАСА Билл Нельсон в интервью газете Politico.

Нельсон напомнил о недавнем телефонном разговоре с главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным. Глава НАСА тогда отметил уникальность отношений двух стран, "в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле", цитирует ТАСС. Нельсон подчеркнул, что Россия и США партнеры в космосе, и он не хочет, чтобы это прекратилось.

Напомним, четвертого июня Дмитрий Рогозин и Билл Нельсон провели телефонные переговоры. Основной темой беседы стало продолжение сотрудничества в области космоса, прежде всего, в рамках программы Международной космической станции. Глава НАСА позитивно оценил двустороннее взаимодействие, а также заявил о намерении продления эксплуатации МКС до 2030 года. При этом глава "Роскосмоса" поставил перед собеседником ряд вопросов, которые существенно затрудняют взаимодействие. Речь в первую очередь идет о санкциях, введенных американской администрацией в отношении предприятий российской космической промышленности.