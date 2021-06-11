Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
11.06.2021 13:14
Рубрика: Российский автопром

Единственный в своем роде. Лимузин "Волга-Кортеж"

Текст: Валерий Карташов
Фото: скриншот с youtube.com Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com

Журналист Иван Зенкевич в новом видео рассказал о единственном в своём роде лимузине на базе ГАЗ-31029.

Фото: скриншот с youtube.com
Lada Niva Travel добралась еще до одной европейской страны

Данный экземпляр, который называется "Волга-Кортеж", был разработан московским институтом ФГУП "НАМИ" ещё в 1995 году. Предполагалось, что автомобиль станет одним из вариантов российских лимузинов для правительства. Но модель так и осталась прототипом. До 2013 года "Волга" хранилась на территории "НАМИ". После чего образец был продан частнику.

"Волгу-Кортеж" отличает удлинённый (длина 5710 мм) кузов с глухой центральной вставкой и широкая задняя стойка с овальными окнами. Лимузин, окрашенный в белую эмаль, также получил пластиковую решётку радиатора, травмобезопасные бампера, хромированные декоративные элементы, люк на крыше.

Внутри пассажирская зона оборудована комфортабельным диваном с подлокотником, отдельным креслом, плафоном освещения, стеклоподъёмниками. Помимо этого, салон имеет стеклянную перегородку с электроприводом, отделку из велюра, кожи и дерева.

Под капотом машины располагается 100-сильный 2,4-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-402. Мотор работает в связке с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Что касается стандартного ГАЗ-31029, то модель производилась на Горьковском автозаводе в период с 1992 по 1996 годы.

Фото: скриншот с youtube.com
Фото: скриншот с youtube.com
#ГАЗ