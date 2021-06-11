Единственный в своем роде. Лимузин "Волга-Кортеж"

Журналист Иван Зенкевич в новом видео рассказал о единственном в своём роде лимузине на базе ГАЗ-31029.

Данный экземпляр, который называется "Волга-Кортеж", был разработан московским институтом ФГУП "НАМИ" ещё в 1995 году. Предполагалось, что автомобиль станет одним из вариантов российских лимузинов для правительства. Но модель так и осталась прототипом. До 2013 года "Волга" хранилась на территории "НАМИ". После чего образец был продан частнику.

"Волгу-Кортеж" отличает удлинённый (длина 5710 мм) кузов с глухой центральной вставкой и широкая задняя стойка с овальными окнами. Лимузин, окрашенный в белую эмаль, также получил пластиковую решётку радиатора, травмобезопасные бампера, хромированные декоративные элементы, люк на крыше.

Внутри пассажирская зона оборудована комфортабельным диваном с подлокотником, отдельным креслом, плафоном освещения, стеклоподъёмниками. Помимо этого, салон имеет стеклянную перегородку с электроприводом, отделку из велюра, кожи и дерева.

Под капотом машины располагается 100-сильный 2,4-литровый бензиновый двигатель ЗМЗ-402. Мотор работает в связке с 4-ступенчатой механической коробкой передач. Максимальная скорость составляет 145 км/ч.

Что касается стандартного ГАЗ-31029, то модель производилась на Горьковском автозаводе в период с 1992 по 1996 годы.

Фото: скриншот с youtube.com