Эксперт дал советы, как увеличить свой доход на пенсии

Любой россиянин может узнать размер своей будущей пенсии - для этого нужно запросить соответствующую информацию. Сделать это можно в электронном виде, однако, как отметил заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев, зачастую полученные цифры не соответствуют ожиданиям.

Поэтому эксперт рекомендует заранее позаботиться о том, как обеспечить себя в старости, то есть, о дополнительных сбережениях. Якушев рассказал, что есть разные накопительные инструменты, и прежде всего нужно оценить свое отношение к риску и желание инвестировать.

Безопаснее всего копить деньги на банковском депозите, но доходность будет низкой. Следующий уровень - покупка государственных и корпоративных облигаций. Квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции.

Якушев в беседе с радио "Sputnik" посоветовал заботиться об обеспеченной старости заранее.

"Чем позже вы обращаетесь к пенсионным сбережениям, тем большие суммы вам придется откладывать ежемесячно. Нужно планировать пенсию", - говорит Якушев.

Кстати, в прошлом году россияне нередко стали забывать о причитающейся им накопительной части пенсии.