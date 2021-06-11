Россияне стали забывать о причитающихся пенсионных накоплениях

Количество обращений за выплатами пенсионных накоплений в 2020 году сократилось по сравнению с ожидаемым в два раза, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в НПФ.

По словам собеседников издания, во многом это связано с тем, что негосударственные пенсионные фонды не напоминают клиентам о наступлении оснований для начисления накопительной части пенсии. Один из крупнейших фондов в прошлом году обнаружил сокращение обращений в два раза, в еще одном НПФ их стало меньше на 20%.

Источники отметили, что определенную роль сыграли и последствия пандемии, но "забывчивость" граждан наблюдалась уже в 2019 году, после пенсионной реформы. До этого вступление в силу оснований для страховой и накопительной части пенсии совпадали по времени, а теперь по страховой они наступают позднее.

При этом в некоторых НПФ считают, что информировать граждан и напоминать им о пенсии должен только Пенсионный фонд России, а часть из них, несмотря на требования Банка России о предоставлении важных услуг в дистанционном формате, только в конце прошлого года запустили систему электронных обращений.

Ранее в Госдуму были внесены поправки, призванные дать гарантию клиентам НПФ в случае банкротства или аннулирования лицензии.