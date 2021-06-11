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11.06.2021 17:07
Рубрика: Коммерческий транспорт

Электрический пикап Ford F-150 бьет рекорды продаж

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Ford. Фото: Пресс-служба Ford.
Фото: Пресс-служба Ford.

В компании Ford подтвердили, что за спустя три недели после премьеры нового F-150 Lighting дилеры приняли более ста тысяч заявок на покупку.

Фото: Пресс-служба Ford.
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Доступна даже хронология предзаказов: за 12 часов оформлено 20 тысяч заявок, за двое суток результат был увеличен более чем вдвое - 44 500 авто, за восемь дней - 70 тысяч.

Предполагается, что спрос дополнительно был простимулирован коммерческой версией пикапа, представленной спустя неделю после мировой премьеры: Pro-версию отличают более простая отделка и набор телематической аппаратуры.

Также можно предположить, что большинство клиентов решило внести депозит, но покупать по какой-то причине автомобиль не будут. Для оформления предзаказа требуется заплатить всего лишь 100 долларов. В конце концов стимулировать внесение депозита мог сам автопроизводитель - для повышения внимания к новинке.

Сто долларов также просят за оформление предзаказа на Tesla Cybertruck, который вызвал куда больший интерес у клиентов: уже через неделю компания приняла более 250 тысяч заявок на покупку.

Мировая премьера Ford F-150 Lighting состоялась в мае 2021 года. Автомобиль получил двухмоторную установку мощностью 432 и 571 л.с. и версии с аккумуляторами различной ёмкости. Максимальный запас хода пикапа составляет 480 км.

Фото: Пресс-служба Ford.
#Ford