Электрический пикап Ford F-150 бьет рекорды продаж

В компании Ford подтвердили, что за спустя три недели после премьеры нового F-150 Lighting дилеры приняли более ста тысяч заявок на покупку.

Доступна даже хронология предзаказов: за 12 часов оформлено 20 тысяч заявок, за двое суток результат был увеличен более чем вдвое - 44 500 авто, за восемь дней - 70 тысяч.

Предполагается, что спрос дополнительно был простимулирован коммерческой версией пикапа, представленной спустя неделю после мировой премьеры: Pro-версию отличают более простая отделка и набор телематической аппаратуры.

Также можно предположить, что большинство клиентов решило внести депозит, но покупать по какой-то причине автомобиль не будут. Для оформления предзаказа требуется заплатить всего лишь 100 долларов. В конце концов стимулировать внесение депозита мог сам автопроизводитель - для повышения внимания к новинке.

Сто долларов также просят за оформление предзаказа на Tesla Cybertruck, который вызвал куда больший интерес у клиентов: уже через неделю компания приняла более 250 тысяч заявок на покупку.

Мировая премьера Ford F-150 Lighting состоялась в мае 2021 года. Автомобиль получил двухмоторную установку мощностью 432 и 571 л.с. и версии с аккумуляторами различной ёмкости. Максимальный запас хода пикапа составляет 480 км.