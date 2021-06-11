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Рубрика: Общество

Эпидемиолог рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19

У 18-23 процентов пациентов с коронавирусом встречается заложенность ушей, которая приводит к снижению слуха. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Фото: Александр Погожев/ТАСС
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"Симптом этот обратимый и неспецифический", - цитирует РИА Новости специалиста. Пшеничная отметила, что остаточные проявления данного симптома в 1,5-2 процентах случаев бывают на протяжении нескольких недель уже после выздоровления.

Острая нейросенсорная потеря слуха после COVID-19 отмечается лишь в единичных случаях. Точная причина заболевания до сих пор неизвестна, но считается, что триггером этого процесса может быть вирусная инфекция, в том числе и коронавирус.

"Предполагается, что гипоксия слухового центра в случае тяжелого течения заболевания, а также применение некоторых лекарственных препаратов может способствовать развитию этого состояния", - отметила Пшеничная. Она уточнила, что эту патологию можно легко пропустить, если пациент длительное время находится в реанимационном отделении.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцов заявила, что у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, стали чаще выявлять осложнения. У них фиксируют разные осложнения от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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