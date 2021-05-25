Скворцова заявила об увеличении частоты осложнений у переболевших COVID-19

У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, стали чаще выявлять осложнения. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

"В настоящее время имеются данные об увеличении частоты осложнений у людей, перенесших коронавирусную инфекцию - от тромбозов и сердечно-сосудистой патологии до ментальных нарушений", - цитирует ее слова ТАСС.

В понедельник глава Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Василий Акимкин заявил, что более десяти миллионов россиян прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в России к сентябрю. Для этого антитела должны быть у 69 миллионов россиян.