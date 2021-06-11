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11.06.2021 16:28
Рубрика: ДТП

ГИБДД Москвы составила антирейтинг нетрезвых водителей

Текст: Владимир Баршев
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Столичная ГИБДД проанализировала данные по аварийности за 2019, 2020 год и 5 месяцев 2021 года и составила антирейтинг водителей, которые наиболее часто попадают в ДТП в нетрезвом виде.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Так, согласно этому рейтингу, чаще всего в нетрезвые ДТП попадали люди в возрасте 30-35 лет. На втором месте 25-30 лет. Третье место досталось людям в возрасте от 35 до 40 лет. На четвертом месте - 20-25 лет. Пятая строчка рейтинга досталась людям в возрасте от 40 до 45 лет.

В столичной ГИБДД отметили, что удалось добиться существенного снижения числа "пьяных" ДТП, погибших и раненых в них людей. Если за 5 месяцев 2021 года на дорогах столицы зарегистрировано 133 таких ДТП, то за аналогичный период прошлого года произошло 187 таких происшествий. Количество раненых в этих авариях сократилось с 235 до 174 человек.

За прошедшие пять месяцев текущего года сотрудниками дорожно-патрульной службы столицы выявлено и пресечено передвижение 4873 нетрезвых водителей и 4540 водителей, отказавшихся проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Напомним, что в ночь с 13 на 14 июня столичная ГИБДД проведет профилактический рейд "Нетрезвый водитель".