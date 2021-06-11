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11.06.2021 10:01
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит проект о репатриации белорусов и украинцев

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму сегодня, 11 июня, будет внесен законопроект о возвращении соотечественников в Россию. Он позволит желающим белорусам и украинцам стать гражданами РФ, сообщил один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Получить российский паспорт граждане Беларуси и Украины смогут без отказа от собственного гражданства, уточнил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. Кроме того, условием для этого не будет наличие ранее проживавших на территории современной России предков.

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"Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - подчеркнул Затулин. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины. Законопроект будет рассмотрен уже новым составом Госдумы, уточнил депутат.

Он напомнил, что репатриация не раз использовалась в международной практике. Так, после развала СССР ее провела Германия, переселив немцев из России и Казахстана. Еще пример - Израиль. "Мы, как мне кажется, должны узаконить этот термин, и мы это делаем в проекте закона. Говорим, что речь идет именно о возвращении соотечественников, которые ими признаются в соответствии с нашим законом", - сказал депутат.

Согласно проекту, процедуру получения гражданства для соотечественников существенно упростят. Претендент на российский паспорт сможет обратиться в дипломатическое представительство России, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка. После этого он сможет получить вид на жительство в России, а затем в течение года, уже находясь в РФ, получить право на гражданство. В течение года он будет обладать всеми правами живущего в России человека и сможет принять решение, оставаться ли в нашей стране, уточнил Затулин.

"Ключевой вопрос - это не всем иностранцам, а именно соотечественникам дать право обращаться за гражданством России, не выходя из гражданства своей страны", - заявил парламентарий. Он пояснил, что пока это разрешено только тем, кто уже живет на территории России, а авторы проекта предлагают дать указанную возможность всем соотечественникам, проживающих за рубежом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме согласился с депутатами в том, что процесс получения паспорта РФ для тех, кто говорит по-русски, считает себя русским, необходимо упросить. "Я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников", - сказал глава правительства, реагируя на заявления депутатов о готовящемся законопроекте о репатриации.

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