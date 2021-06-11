Госдума рассмотрит проект о репатриации белорусов и украинцев

В Госдуму сегодня, 11 июня, будет внесен законопроект о возвращении соотечественников в Россию. Он позволит желающим белорусам и украинцам стать гражданами РФ, сообщил один из авторов инициативы, зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Получить российский паспорт граждане Беларуси и Украины смогут без отказа от собственного гражданства, уточнил парламентарий, которого цитирует РИА Новости. Кроме того, условием для этого не будет наличие ранее проживавших на территории современной России предков.

"Если они хотят и самоидентифицируют себя как российские соотечественники, то мы не должны в этом случае их не признавать", - подчеркнул Затулин. По его мнению, реализация закона может привлечь в страну миллионы соотечественников, прежде всего с Украины. Законопроект будет рассмотрен уже новым составом Госдумы, уточнил депутат.

Он напомнил, что репатриация не раз использовалась в международной практике. Так, после развала СССР ее провела Германия, переселив немцев из России и Казахстана. Еще пример - Израиль. "Мы, как мне кажется, должны узаконить этот термин, и мы это делаем в проекте закона. Говорим, что речь идет именно о возвращении соотечественников, которые ими признаются в соответствии с нашим законом", - сказал депутат.

Согласно проекту, процедуру получения гражданства для соотечественников существенно упростят. Претендент на российский паспорт сможет обратиться в дипломатическое представительство России, предоставить документы и пройти собеседование на знание русского языка. После этого он сможет получить вид на жительство в России, а затем в течение года, уже находясь в РФ, получить право на гражданство. В течение года он будет обладать всеми правами живущего в России человека и сможет принять решение, оставаться ли в нашей стране, уточнил Затулин.

"Ключевой вопрос - это не всем иностранцам, а именно соотечественникам дать право обращаться за гражданством России, не выходя из гражданства своей страны", - заявил парламентарий. Он пояснил, что пока это разрешено только тем, кто уже живет на территории России, а авторы проекта предлагают дать указанную возможность всем соотечественникам, проживающих за рубежом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме согласился с депутатами в том, что процесс получения паспорта РФ для тех, кто говорит по-русски, считает себя русским, необходимо упросить. "Я поддерживаю все возможные меры для того, чтобы нам как можно быстрее и как можно активнее возвращать наших соотечественников", - сказал глава правительства, реагируя на заявления депутатов о готовящемся законопроекте о репатриации.