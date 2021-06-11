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11.06.2021 12:31
Рубрика: Digital

Хакеры взломали разработчиков серии FIFA

Текст: Иван Черноусов

Хакеры украли 780 Гб данных у одного из крупнейших разработчиков и издателей компьютерных игр - компании Electronic Arts. Она разрабатывает такие популярные проекты как FIFA, Battlefield, Need for Speed и другие.

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Злоумышленники заявляют, что среди украденных данных - исходный код футбольных симуляторов FIFA 21 и FIFA 22, выход которой ожидается осенью этого года. Кроме того, хакеры предлагают "полный доступ к серверам Electronic Arts", что потенциально опасно для геймеров.

Взлом подтвердили и в самой EA, но заверили, что игрокам нечего бояться. "После инцидента мы уже внесли улучшения в нашу систему безопасности и это никак не повлияет на игры или наш бизнес", - заявил представитель EA порталу CNN.

"Платить ли выкуп за восстановление данных - очень сложный вопрос. С одной стороны, уплачивая его, компания спонсирует преступников и стимулирует дальше совершать атаки, ведь это окупается. К тому же в случае уплаты выкупа за расшифровку данных нет никакой гарантии, что хакеры пришлют в ответ на это ключ дешифрования: они преступники и не обязаны соблюдать этику товарно-денежных отношений. С другой стороны, если собственник или руководитель бизнеса видит, что компания парализована, простой стоит десятки миллионов в день, или же потеряны бесценные данные, он зачастую готов уплатить меньшую цену - только бы спасти ситуацию", - говорит Всеслав Соленик, директор Центра экспертизы R-Vision.

Однажды "пробитая" компания может быть атакована снова и снова, добавляет Олег Скулкин, ведущий специалист лаборатории компьютерной криминалистики Group. "Поэтому, если есть возможность тем или иным способом восстановить ИТ-инфраструктуру без выплаты, именно этот путь и стоит выбрать", - подчеркивает он.

Фото: AP Photo/Ringo H.W. Chiu
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В феврале этого года польские разработчики студии CD Projekt RED стали жертвой хакеров. Они украли исходный код таких игр как "Ведьмак 3" и Cyberpunk 2077. Тогда компания отказалась вести переговоры с преступниками и хакеры выставили "лот" на продажу по цене семь миллионов долларов.

Digital Технологии Хакерские атаки

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