"Яндекс.Драйв" запустил корпоративный парк для клиентов

Последние события в мире стали одним из главных, если не главным драйвером нового витка в развитии и оптимизации логистики. Потребность в изменениях ощутили на себе не только интернет-магазины, но и многие другие компании: логистические компании, курьерские службы, продавцы и производители самых разных товаров.

Эта тенденция продолжается и в 2021 году, причем многие компании приняли решение о расширении своих сетей и начали планировать выход на региональные рынки.

Расширение сети требует более дорогой и сложной логистики, которая может значительно ударить по бюджету. Менеджерам компании, решившей расширить свое присутствие, придется решить множество проблемных вопросов: определиться с необходимым количеством машин, позаботиться об оформлении всех необходимых документов, не забыть о сервисном обслуживании.

Ситуация может быть и обратной, когда компании необходимо сократить расходы на логистику и обслуживание собственного автопарка, а то и вовсе обратиться к услугам стороннего перевозчика. Однако в этом случае компания будет очень сильно зависеть от своего партнера, а любая поломка автомобиля или другая внештатная ситуация может полностью парализовать перевозки на несколько часов или даже дней.

Не стоит забывать и том, что после определенного срока использования машины нуждаются в утилизации. На это тоже потребуются средства, и немалые.

Выходом и способом значительно оптимизировать бизнес может стать аренда машин - такой сервис предоставляет "Яндекс.Драйв". Новая услуга под названием "Выделенный автопарк" поможет всем желающим компаниям организовать собственный автомобильный парк из имеющихся в наличии машин (или даже можно заказать новые) и пользоваться ими. Автомобили будут доступны только сотрудникам - то есть практически зарезервированы компанией. Это избавляет бизнес от необходимости создавать и содержать собственный автопарк.

Как работает система? Для начала нужно заполнить форму на сайте "Яндекс.Драйва". После этого сервис оперативно свяжется с компанией и поможет с подключением услуги "Выделенный автопарк".

В личном кабинете можно управлять парком машин и штатом подключенных сотрудников, а также получать закрывающие документы. Бронировать автомобили можно будет через приложение Драйва, как обычно.

Основной плюс - это бесключевой доступ для каждого сотрудника. Ведь гораздо удобнее не сдавать автомобиль в определенное место, а просто оставить в городе, где удобно. В режиме реального времени можно видеть историю поездок сотрудников, статус автомобилей, все треки и кто управляет автомобилем. Также доступна статистика расходов, выбор страховки и персонализация тарифа - например, кому-то нужна оплата парковок, платных трасс, заправок и моек, а кому-то - нет.

Тарифы, как обещают в компании, будут зависеть от потребностей каждого клиента: от количества машин, срока аренды и дополнительных опций. Арендовать собственный парк машин у "Драйва" можно на срок от трех месяцев. В компании отмечают, что для аренды доступны как новые модели, так и уже работающие в парке "Яндекс.Драйве" автомобили. Количество машин, которые можно взять в аренду, может быть любым - например, первый клиент маркетплейса "Яндекс.Маркет" возьмет в аренду 1700 новых Ford Transit.

Сейчас они доставляют покупки как в "миллионниках", включая Москву, Санкт-Петербург и Казань, так и в региональных центрах - Воронеже, Ярославле, Краснодаре и других городах.