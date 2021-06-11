Курс евро впервые с марта упал до 87 рублей

После прогнозируемого решения Центробанка поднять ключевую ставку до 5,5% рубль сначала отреагировал спокойно, но потом на фоне комментариев регулятора пошел в рост, следует из данных Мосбиржи.

Курс евро падал до 87 рублей впервые с 17 марта. Сейчас курс с расчетом "на завтра" составляет 87,04 рубля, снижение составило 29 копеек. Доллар снизился на 13 копеек до 71,64 рубля.

Банк России в пятницу второй раз подряд поднял ключевую ставку сразу на 0,5%, сейчас она составляет 5,5%. Кроме того, по заявлению регулятора, ставка будет расти и далее, поскольку мировая и российская экономика восстанавливаются быстрее, чем ожидалось, и инфляция становится выше прогнозов ЦБ. Это говорит о смещении баланса рисков в сторону проинфляционных.