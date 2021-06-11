МЧС эвакуировало из Сектора Газа 112 человек

Авиация МЧС России была задействована в гуманитарной эвакуации из Палестины. Об этом сообщили в пресс-службе спасательного ведомства.

"Двумя спецбортами авиации МЧС России из аэропорта вблизи Сектора Газа в Москву доставлено 112 человек, среди которых россияне и граждане соседних государств. Гуманитарные рейсы самолетов Ил-76 и Ан-148 по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина доставили в Россию тех, кто добровольно пожелал покинуть территорию Сектора Газа. В 6-часовом полете пассажиров сопровождали психологи, медики и оперативная группа МЧС России", - говорится в сообщении.

По данным ведомственных медиков состояние всех эвакуированных удовлетворительное, так что их спецпомощь, к счастью, не понадобилась.

Это уже вторая часть гуманитарной миссии. В конце мая МЧС России также своим бортом эвакуировала из Сектора Газа 64 наших соотечественника, включая 31 ребенка.