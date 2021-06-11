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Рубрика: Культура

Минкультуры отказало в прокатном удостоверении победителю "Берлинале"

Текст: Сусанна Альперина

В те дни, когда в Берлине проходят зрительские дни "Берлинале" - программу, показанную в феврале онлайн, демонстрируют в офлайн-формате в кинотеатрах под открытым небом обычным зрителям, в России сообщают о том, что фильму-победителю фестиваля отказано в прокатном удостоверении. Это картина известного румынского режиссера Раду Жуде "Неудачный трах или Безумное порно". Фильм был показан в России в апреле этого года в рамках Московского Международного кинофестиваля. И это, получается, был единственный легальный показ картины.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Согласно сообщению ведомства - цитата: "Минкультуры России проверило на соответствие законодательству Российской Федерации представленную версию фильма режиссера Раду Жуде "Неудачный трах или Безумное порно", заявление и комплект необходимых документов от ООО "Капелла фильм". В результате принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильму в связи с подпунктом "в" пункта 18 правил, предусматривающих отказ в выдаче прокатного удостоверения в случае, если фильм содержит материалы, пропагандирующие порнографию".

Лента действительно открывается довольно откровенной сценой, и снята она для того, чтобы подчеркнуть основную мысль фильма: уязвимость человека в мире технологий. По сюжету школьную учительницу травят из-за того, что кадры ее домашнего видео попали в сеть. В фильме есть и еще откровенные эпизоды. И Министерство культуры руководствовалось постановлением правительства РФ от 27.02.2016 N 143 (ред. от 21.12.2016) "Об утверждении правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и правил ведения Государственного регистра фильмов". В нем, в частности, говорится о том, что "прокатные удостоверения не выдаются фильмам при выявлении в них материалов, содержащих информацию, которую запрещено распространять в соответствии с законодательством Российской Федерации. В том числе не выдаются фильмам, пропагандирующим терроризм, экстремизм или порнографию".

Остается добавить, что на этом же основании в свое время было отказано в прокатном удостоверении фильму Ильи Хржановского "ДАУ. Наташа".

Также "РГ" писала о том, что последний отказ в прокатном удостоверении министерством культуры был в январе этого года - картине ученицы Александра Сокурова. Причина - экстремизм.

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