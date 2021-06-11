Монголия зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник Лайт"

Вакцина от COVID-19 "Спутник Лайт" зарегистрирована в Монголии, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Минздрав Монголии в феврале зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V", а теперь дано разрешение на использование однокомпонентного препарата "Спутник Лайт", являющегося первым компонентом "Спутник V".

Сейчас "Спутник V" одобрена к использованию в 67 странах, общее население которых превышает 3,5 миллиарда человек.

"Вакцина "Спутник V" уже успешно применяется в Монголии для профилактики новой коронавирусной инфекции. Регистрация препарата "Спутник Лайт" даст возможность расширить программу вакцинации", - говорится в сообщении РФПИ.

Ранее в российском Минздраве рассказали, кого будут вакцинировать препаратом "Спутник Лайт".