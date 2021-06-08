В Минздраве рассказали, кого будут прививать вакциной "Спутник Лайт"

Вакцина "Спутник Лайт" направлена в первую очередь на вакцинацию молодых людей, в частности, студентов. Об этом заявил заместитель главы Минздрава Олег Гриднев.

"Исследования показывают, что однократное применение этой вакцины дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей и хороший уровень антител", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме (цитата по ТАСС).

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко также отмечал, что "Спутник Лайт" будет использоваться в России преимущественно для вакцинации людей в возрасте до 60 лет.

"Спутник Лайт" разработана в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины "Спутник V", зарегистрированной в августе прошлого года. Новый препарат требует однократного введения, разрешение на его клинические исследования Минздрав выдал в январе.

"Суптник Лайт" - четвертая по счету вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России. Первые три - "Спутник V" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова).