Набиуллина оценила место России по темпам роста экономики

Россия входит в группу государств, которые первыми достигнут темпов роста экономики, наблюдаемых до пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

"Сейчас, если не учитывать ограничения на добычу нефти и международные пассажирские перевозки, выпуск в большинстве базовых отраслей не просто вернулся к уровню конца 2019 года, но и превысил его. Россия входит в группу стран, которые первыми достигнут допандемического уровня выпуска", - считает глава ЦБ. При этом Набиуллина уточнила, что во многих отраслях экономики сейчас наблюдается опережающий рост спроса по сравнению с возможностями расширения предложения.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых на фоне заметного ускорения инфляции. Как сообщил регулятор в заявлении по ставке, экономическая активность восстанавливается быстрее ожиданий Банка России. "По оценкам Банка России, потребительская активность в целом достигла уровней до начала пандемии. Продолжается активное восстановление сектора услуг населению", - уточнили в ЦБ.

Поддержку российской экономике также оказывает внешний спрос. На фоне постепенной нормализации эпидемической обстановки в мире улучшаются перспективы восстановления мировой экономики. Это, в свою очередь, усиливает рост цен на мировых товарных рынках, констатировали в Банке России.

В этих условиях, по оценкам Банка России, российская экономика вернется к докризисному уровню уже во II квартале 2021 года. На данный момент Банк России прогнозирует рост российской экономики в 2021 году на 3-4%. В 2022-2023 годах российский ВВП, по прогнозу Центробанка, вырастет на 2,5-3,5 и 2-3% соответственно.