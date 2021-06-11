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11.06.2021 15:51
Рубрика: Экономика

Набиуллина спрогнозировала уровень инфляции в 2021 году

Текст: Роман Маркелов

Инфляция в России по итогам 2021 года превысит текущий прогноз Банка России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Фото: istock
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"По нашим оценкам, по итогам этого года инфляция будет выше, чем мы прогнозировали в апреле, но ниже, чем ее текущий уровень", - уточнила Набиуллина. По ее словам, возвращение инфляции к цели Банка России "вблизи 4%" произойдет во втором полугодии 2022 года.

Текущий прогноз Банка России по инфляции на 2021 год составляет 4,7-5,2% (скорее всего, он будет пересмотрен по итогам заседания совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике в июле). По данным Росстата, в мае (к маю 2020 года) уровень годовой инфляции составил 6% против апрельских 5,5%. По оценке Банка России, к 7 июня показатель вырос до 6,15%.

Ранее в пятницу Банк России повысил ключевую ставку с 5% до 5,5% годовых на фоне ускорения инфляции. "Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрастает в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На краткосрочном горизонте это влияние усиливается ростом цен на мировых товарных рынках. C учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков значимо сместился в сторону проинфляционных", - указал Банк России в заявлении по ставке.

При этом повышенное инфляционное давление в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, констатировал ЦБ.

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