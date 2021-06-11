Начинаются пусконаладочные работы по заполнению "Северного потока-2"

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - сообщили в Nord Stream 2 AG.

С 11 июня специалисты приступают к пусконаладочным работам по заполнению трубы газом, эти работы могут занять несколько месяцев. Параллельно продолжаются трубоукладочные работы по морской части второй нитки. Они, как подчеркивает оператор строительства, ведутся со всеми необходимыми разрешениями.

Неделей ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что работа по первой нитке, включая морской участок, завершилась, а для того, чтобы достроить вторую ветку, потребуется еще полтора-два месяца. Президент подчеркнул, что это исключительно экономический проект - "Северный поток-2" короче по маршруту и дешевле, чем поставка через страны Европы и Украину. "Северный поток-2" станет магистральным газопроводом из России в Германию, он идет по дну Балтийского моря. Длина обеих ниток составит 2468 км, газопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Германии, Дании, Финляндии и Швеции. Кроме того, ведутся работы по расширению газотранспортной сети на берегу, в дополнение к "Северному потоку", который полностью идет по суше.

Укладку труб "Северного потока-2" начали в сентябре 2018 года и собирались завершить к концу 2019 года, однако европейские партнеры несколько затормозили процесс. Сейчас планируется, что "Северный поток-2" запустят до конца 2021 года. Мощность обеих ниток составит 55 млрд кубометров в год.