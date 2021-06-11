Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске

Президент РФ Владимир Путин наградил группу медиков, проводивших операцию во время пожара в клинике в Благовещенске. В документе отмечается, что врачи отмечены "за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях".

Главный врач клиники Александр Коротких, заведующий отделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов и Станислав Фукс награждены орденом Пирогова, а медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина и Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангана - медалью Луки Крымского.

Напомним, что пожар клиника кардиохирургии Амурской государственной медакадемии произошел 2 апреля. Несмотря на возгорание, медики продолжали оперировать больного и операция завершилась успешно.