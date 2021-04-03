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03.04.2021 08:11
Рубрика: Общество

Операция во время пожара в Благовещенске прошла без осложнений для пациента

Текст: Юрий Батин

Мужчина, которого прооперировали в пятницу во время пожара в кардиохирургическом центре Благовещенска, находится в сознании, послеоперационный период протекает без осложнений, сообщили в субботу в минздраве Амурской области.

Фото: Владимир Воропаев/"Амурская правда"
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"Состояние пациентов кардиохирургического центра, доставленных вчера в Амурскую областную клиническую больницу, стабильное. Четырнадцать человек в состоянии средней степени тяжести, двое в тяжелом, в том числе прооперированный во время пожара пациент. Послеоперационный период у него протекает ровно, без осложнений, он в сознании", - цитирует РИА Новости пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Напомним, днем в пятницу в Благовещенске загорелась клиника кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии. Во время тушения возгорания на площади 1,6 тысячи квадратных метров на первом этаже здания восемь медиков проводили пациенту аортокоронарное шунтирование. Операция завершилась успешно, после чего мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу. Губернатор Приамурья Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск

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