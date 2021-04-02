Хирург рассказал об операции на сердце в горящей клинике Приамурья

Кровля заполыхала открытым пламенем в Благовещенской клинике кардиохирургии в самый неподходящий момент: в двух операционных больницы шли операции. Одну врачи смогли приостановить, пациента на реанимобиле отправили в областную больницу. Вторую операцию необходимо было завершать на месте.

"Мы только остановили сердце пациента, подключили искусственное кровообращение, - рассказал "РГ" сердечно-сосудистый хирург клиники Александр Филиппов. - И тут объявили, что начался пожар. Но остановить операцию в нашем случае - это значит погубить человека. Поэтому было принято единственно верное решение продолжать работу".

У пожилого пациента ситуация с сердцем была близка к катастрофе. Атеросклеротическими бляшками были забиты сердечные артерии, мотору не хватало обогащенной кислородом крови. Спасти жизнь человеку в этом случае может только операция аортокоронарного шунтирования.

Фото: Владимир Воропаев/"Амурская правда"

"Все прошло штатно, за два часа управились, - уставшим голосом говорит хирург Филиппов. - Пожар? Ну, электричество вырубили, мы тут же перешли на автономное питание. Дым был в операционной, но не критично. Вся операционная бригада отработала слажено и собрано".

Пока пожарные тушили разбушевавшиеся пламя, которое успело уничтожить практически всю крышу, люди в белых халатах, не разгибая спин, прокладывали новые русла кровотока к уставшему сердцу. Когда был наложен последний шов-операционная бригада дружно выдохнула: "Все!".

"Морально стало легче, мы поняли, что сделали все что нужно было сделать", - говорит доктор Филиппов.

Александру Сергеевичу Филиппову тридцать три года, он сразу после окончания Амурской медакадемии пришел работать в кардиоклинику сердечно-сосудистым хирургом.

- Устали? - спрашиваю его.

- Есть немножко, - улыбается врач. И признается, что хочется кушать. Кроме чашки кофе за весь день ничего во рту не было. - Поужинать и отдыхать. Все остальное - завтра.

Героями сегодня была вся операционная бригада, которая фактически в условиях боя спасла человеческую жизнь. Поклон земной вам, Филиппов Александр Сергеевич, вашему коллеге Валентину Викторовичу Филатову. Анестезиологу-реаниматологу Виктору Николаевичу Никитину. И врачу-перфузиологу Георгию Филипповичу Кондратову. Это он в задымленной и обесточенной операционной поддерживал искусственное кровообращение у пациента с остановленным сердцем.

Поклон врачу-анестезиологу Станиславу Сергеевичу Фуксу, операционной медсестре Анжелике Михайловне Хорсак, медсестре-анестезиологу Елене Васильевне Андреевской и санитарке оперблока Ирине Александровне Хангану.

Вы все совершили настоящее чудо -"отремонтировали" и запустили человеческое сердце в экстремальных условиях.

"Пациент находится в реанимации Амурской областной больницы. Его состояние стабильное", - сказали "РГ" в администрации главной больницы региона. Губернатор Приамурья Василий Орлов дал распоряжение: всех медиков, участвовавших в спасении человеческой жизни, в этих критических условиях представить к наградам.

Идет расследование причин пожара.

По данным региональной прокуратуры, пожар в учреждении начался из-за неисправной электропроводки. Не секрет, что "сердечная больница" давно нуждается в капитальном ремонте. 67 пациентов-погорельцев были эвакуированы и размещены в Амурской областной больнице.

Правительство региона выделило деньги из резервного фонда на консервацию пострадавшего от огня здания клиники. Которое, кстати, является памятником архитектуры федерального значения.

Отметим, что клиника кардиохирургии при Амурской медицинской академии спасает человеческие жизни более чем пятьдесят лет. Она рассчитана на семьдесят коек. Ее врачи успешно выполняют высокотехнологические операции при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.