Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом

Триллер "Всевидящее око" (The Pale Blue Eye) по одноимённому роману Луиса Байяра нашел своего Эдгара Аллана По. Согласно Deadline, основоположника детективной литературы в ленте сыграет 32-летний английский актер Гарри Меллинг.

Его мы знаем как Дадли Дурсля из "Гарри Поттера" и как бедного Белтика, воздыхателя героини Ани Тейлор-Джой в "Ходе королевы". Ранее, напомним, стало известно, что вторую главную мужскую роль в фильме сыграет Кристиан Бэйл.

В центре сюжета ленты окажется серия загадочных убийств, произошедших в 1830 году в американской военной академии в Вест-Пойнте. Расследователь их призван опытный детектив (Бэйл). Напарником ему выступит молодой одаренный кадет По.

Премьера состоится на Netflix (пока без даты).

Отметим, что По в 1827-м подписал армейский контракт, став рядовым-артиллеристом. Служил он при штабе. Более того, писатель действительно хотел поступить в Вест-Пойнт, но не смог заручиться одобрением приемного отца.