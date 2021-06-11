Новак поручил изучить варианты по сдерживанию цен на бензин

Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку дал ряд поручений, призванных сдержать рост цен на бензин, рассказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По словам Аркуши, поводом для совещания стала, в том числе, ситуация в независимой рознице, которая страдает от роста оптовых цен, которые растут выше инфляции, а розница сдерживается.

Новак дал ряд поручений, в частности, об увеличении нормативов продаж топлива на бирже, снижении доли закупок нефтяными компаниями в основной сессии на биржевых торгах, и также, как рассказал глава РТС в беседе с ТАСС, обсуждалась возможность запрета экспорта и "подготовка соглашений с нефтяными компании по аналогии с 2018 годом".

Российский топливный союз в конце мая обратился к вице-премьеру с просьбой принять дополнительные меры по стабилизации цен, чтобы избежать риска появления дефицита. По данным Росстата, на минувшей неделе цена на бензин выросла в 67 регионах страны.