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11.06.2021 21:43
Рубрика: Экономика

Новак поручил изучить варианты по сдерживанию цен на бензин

Текст: Евгения Думанская

Вице-премьер Александр Новак на совещании по топливному рынку дал ряд поручений, призванных сдержать рост цен на бензин, рассказал глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
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По словам Аркуши, поводом для совещания стала, в том числе, ситуация в независимой рознице, которая страдает от роста оптовых цен, которые растут выше инфляции, а розница сдерживается.

Новак дал ряд поручений, в частности, об увеличении нормативов продаж топлива на бирже, снижении доли закупок нефтяными компаниями в основной сессии на биржевых торгах, и также, как рассказал глава РТС в беседе с ТАСС, обсуждалась возможность запрета экспорта и "подготовка соглашений с нефтяными компании по аналогии с 2018 годом".

Российский топливный союз в конце мая обратился к вице-премьеру с просьбой принять дополнительные меры по стабилизации цен, чтобы избежать риска появления дефицита. По данным Росстата, на минувшей неделе цена на бензин выросла в 67 регионах страны.

Экономика Товары и цены Правительство Вице-премьеры Цены на бензин

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