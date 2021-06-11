Ответственные за дизельгейт топ-менеджеры заплатят Volkswagen 288 млн евро

Volkswagen пошел на мировую с бывшими топ-менеджерами, которых считает ответственными за так называемый дизельгейт, т.е. за махинации с выбросами вредных веществ на моделях с дизельными моторами.

Бывший исполнительный директор концерна Мартин Винтеркорн, экс-глава Audi Руперт Штадлер и еще два отставных топ-менеджера заплатят концерну крупные суммы в качестве частичного возмещения ущерба.

Компенсации автогиганту от уволенных сотрудников составят 288 млн евро, правда, из своих карманов управленцы заплатят только 18 млн евро, остальные 270 млн евро покроют страховые компании по договорам о покрытии ответственности директоров и должностных лиц. В рамках сделки Volkswagen отзовет поданные ранее против бывших топ-менеджеров судебные иски.

Напомним, Volkswagen уличили в использовании нелегального обходного софта, занижавшего в режимах тестов объемы вредных выбросов, в сентябре 2015 года. Винтеркорна и Штадлера определили ответственными по этому делу в марте 2021 года по результатам многолетнего внутреннего расследования.

Обвинение базируется на том факте, что 27 июля 2015 года, то есть почти за два месяца до того, как мошенничество выявили американские регуляторы, Винтеркорну доложили об использовании нелегального софта на 2,0-литровых дизельных моторах, но топ-менеджер не принял "ответственных мер". Винтеркорн уволился с поста главы VW 23 сентября 2015-го - через 4 дня после начала дизельгейта.

На урегулирование скандала и выплату штрафов за нелегальный софт Volkswagen потратил более 35 млрд долларов.