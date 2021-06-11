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Рубрика: В мире

Переговоры по иранской сделке возобновятся в ближайшие дни

Текст: Юрий Когалов

Очередной раунд переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе начнется в Вене на текущей неделе. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Однако точной даты проведения встречи он не назвал.

Постпред РФ в Вене призвал вернуться к СВПД по иранской ядерной программе

"Очередной раунд точно начнется на этой неделе, хотя не обязательно в пятницу", - заявил дипломат РИА Новости. По его словам, и иранская, и американская стороны в сдержанной манере оценивают перспективы. "Это связано с тем, что осталось некоторое количество вопросов, имеющих принципиальное значение для этих двух участников переговоров. И прогнозировать, как будут развиваться события, сложно, дело это неблагодарное", - отметил Ульянов.

Однако, как подчеркнул постпред РФ, главное, что "есть настрой добиваться успешного завершения переговорного процесса". "А сколько времени это займет - посмотрим", - добавил он.

Напомним, в Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. В начале июня Ульянов сообщил, что они успешно продвигаются. "Есть почти полная ясность в отношении санкций США против Ирана, которые подлежат отмене. Почти согласован список шагов в ядерной области, которые должен предпринять Иран, чтобы вернуться к своим ядерным обязательствам", - рассказал дипломат.

В мире Ближний Восток Иран Ядерная программа Ирана

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