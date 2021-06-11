Новости

Великобритания передаст бедным странам 100 млн доз вакцины от COVID-19 07:02
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 06:56
Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов 06:36
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной 05:41
Возобновление морских круизов в США закончилось выявлением COVID-19 05:09
Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе 04:49
Байден подарил Джонсону велосипед и шлем 04:16
Эпидемиолог рассказала о проблемах со слухом у пациентов с COVID-19 03:50
Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО 03:30
Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания 02:51
Минобороны РФ опубликовало документы в память об освободителях Литвы 02:24
В Каир прибыли самолеты МЧС для вывоза граждан РФ и СНГ из сектора Газа 01:55
Брагин рассказал об ошибке в матче против Канады на ЧМ по хоккею 01:26
Бундестаг отклонил резолюцию "Зеленых" против "Северного потока-2" 01:21
Кевин Де Брюйне пропустит матч против России на Евро-2020 01:04
На президентских выборах в Перу победил Педро Кастильо 00:29
В США получены доказательства связи вакцины мРНК с сердечной недостаточностью 00:12
В США ожидают возвращения посла в Москву в ближайшие недели 10.06.2021
В Британии у 91 процента зараженных коронавирусом находят индийский штамм 10.06.2021
Вирус COVID-19 может вызывать диабет 10.06.2021
Видео с путешествующими слонами в Китае бьет рекорды просмотров 10.06.2021
Суммы госконтрактов могут изменить из-за роста стоимости стройматериалов 10.06.2021
Республиканцы призвали Байдена уволить советника по COVID, доктора Фаучи 10.06.2021
Песков ответил на вопрос о возвращении посла РФ в Вашингтон 10.06.2021
Опрос: больше половины украинцев не одобряют политику властей 10.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 05:41
Рубрика: В мире

Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал о причинах русофобских настроений у части польских политиков. В своей статье для издания Myśl Polska он говорит о том, что таким образом Варшава пытается угодить США.

Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Пушков призвал президента Польши посмотреть в зеркало и оценить свою политику

По словам Модзелевского, "глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной убежденности в том, что всесильный покровитель… всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить", цитирует РИА Новости.

Однако профессор считает, что Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и при таком сценарии польская русофобия внезапно исчезнет. И тогда, убежден Модзелевский, ненавистники, вложившие столько сил в борьбу с "российской угрозой" сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что крайне антироссийская позиция Варшавы, выделяющаяся даже на фоне недружественных позиций ряда стран НАТО и Евросоюза, уже давно не является открытием. По его словам, Польша осознанно эту позицию занимает, чтобы снискать дополнительные дивиденды у США, и тем самым позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и ЕС, чтобы сохранять иллюзию того, что она находится на "линии фронта" и берет на себя мифический "удар с Востока".

В мире Европа Польша

Главное сегодня

Посольство РФ назвало провокацией использование B-52H на учениях НАТО
Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной
Мишустин прекратил применение меморандума с США об "открытой суше"
Трамп попросил Байдена передать Владимиру Путину наилучшие пожелания
Директор НАСА назвал "уникальным" сотрудничество России и США в космосе
На каких условиях заключенных в разных странах привлекают к работе
В Польше введут новую научную дисциплину: науку о семье