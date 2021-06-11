Польский эксперт: Русофобия исчезнет, когда перестанет быть выгодной

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал о причинах русофобских настроений у части польских политиков. В своей статье для издания Myśl Polska он говорит о том, что таким образом Варшава пытается угодить США.

По словам Модзелевского, "глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной убежденности в том, что всесильный покровитель… всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а за решимость в словесных атаках на "империю зла" он может даже похвалить", цитирует РИА Новости.

Однако профессор считает, что Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и при таком сценарии польская русофобия внезапно исчезнет. И тогда, убежден Модзелевский, ненавистники, вложившие столько сил в борьбу с "российской угрозой" сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявлял, что крайне антироссийская позиция Варшавы, выделяющаяся даже на фоне недружественных позиций ряда стран НАТО и Евросоюза, уже давно не является открытием. По его словам, Польша осознанно эту позицию занимает, чтобы снискать дополнительные дивиденды у США, и тем самым позиционировать себя в качестве мощной политической силы внутри НАТО и ЕС, чтобы сохранять иллюзию того, что она находится на "линии фронта" и берет на себя мифический "удар с Востока".