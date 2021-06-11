Посол России напомнил политическим дальтоникам о цвете знамени Победы над Рейхстагом

Такие проекты как "Поезд Победы", заявил на церемонии встречи заместитель главы администрации президента Беларуси Игорь Луцкий, "не только помогают еще раз осмыслить наше прошлое, но создают новые смыслы, укрепляют наше единство". Он с горечью признал, что против Союзного государства не прекращаются информационные войны и атаки. "Нашим людям пытаются навязать насквозь фальшивые исторические нарративы, обвиняют в развязывании Второй мировой войны, а советские символы приравниваются к нацистским".

"Наверное, каждый из нас видел те кадры кинохроники, когда советские солдаты возвращались с победой домой в поездах. Та радость и слезы, которые были у них на глазах, производили на нас, послевоенных, огромное эмоциональное впечатление, - сказал посол России в Беларуси Евгений Лукьянов. - Скоро наступит 22 июня, день, когда вся эта европейская машина во главе с гитлеровской Германией обрушилась на нашу страну. Первой получила удар Беларусь. Мы понимаем теперь, хотя тогда не понимали этого обстоятельства реальные участники войны с агрессором, что 22 июня началась дорога к 9 мая 1945 года, и так будет всегда", - убежденно подчеркнул дипломат.

В этой связи он констатировал, что некие политические дальтоники в определенных странах коллективного Запада никак не могут разглядеть, какого цвета флаг был на рейхстаге. "Мы этим заболеванием не страдаем, мы знаем, какого цвета был этот флаг. Мы это помним и будем помнить всегда", - заверил посол. "И до тех пор, пока мы помним, этот ужас не повторится", - резюмировал он.

"Поезд Победы", сообщили в пресс-службе БЖД, будет курсировать по городам республики до 28 июня. С 11 по 13 июня экспозиция будет находиться в Минске, а затем ее смогут посетить жители Орши, Витебска, Полоцка, Гродно, Гомеля и Могилева. А в Бресте "Поезд Победы" сделает остановку с 21 по 24 июня.