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11.06.2021 18:38
Рубрика: Власть

Путин ужесточил наказание за разглашение информации ограниченного доступа

Текст: Евгения Думанская

Президент Владимир Путин 11 июня подписал закон, ужесточающий административную ответственность за разглашение информации ограниченного доступа. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон о наказании за нарушение требований маркировки товаров

Суммы штрафов за разглашение таких данных увеличены в десять раз: гражданам в случае нарушения придется выплатить 5-10 тысяч рублей, должностным лицам грозят штрафы в 40-50 тысяч, а также дисквалификация на срок до трех лет. Для юрлиц штрафы составят 100-200 тысяч рублей.

Также внесены изменения в статью КоАП о санкциях за разглашение информации, доступ к которой ограничен, лицом, получившим ее в связи с исполнением служебных или профессиональных обязанностей, а также в статью о штрафах за разглашение сведений о мерах безопасности, примененных в отношении сотрудников правоохранительного или контролирующего органа либо их близких.

Так, при нарушении требований по обеспечению конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и их имуществе, если нет признаков уголовного преступления, гражданам грозит штраф в размере 50-70 тысяч рублей. Для должностных лиц он составит 50-70 тысяч, а также возможна дисквалификация на срок до трех лет. Для юридических лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч.

Также Путин подписал закон, которым вводятся штрафы до 200 тысяч рублей или до двух лет ограничения свободы за распространение данных силовиков и их близких, полученных с использованием служебного положения.

Власть Право Административное право Президент Административное законодательство

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