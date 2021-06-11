Путин ввел особую статью Уголовного кодекса для черных кредиторов

Против профессиональных черных кредиторов в Уголовном кодексе вводится статья "Незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов (займов)". Максимальное наказание по этой статье - до трех лет лишения свободы. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Уголовная ответственность предусматривается для кредиторов, которые как минимум дважды привлекались по "профильной" административной статье (ст. 14.56 КоАП) и продолжили незаконно выдавать кредиты и займы гражданам. Помимо повторности, общая сумма выданных денег должна быть не менее 2,25 млн руб. (крупный размер в терминах УК).

"Таким образом, уголовная ответственность является обоснованной в исключительных случаях, с учетом того, что деятельность нелегальных кредиторов находится вне правового поля и надзора Банка России, а также может наносить значительный вред гражданам, в том числе при получении займов под залог единственного жилья", - отметил представитель ЦБ РФ.

По словам директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха, чаще всего черные кредиторы выдают ссуды под залог единственного жилья, а учитывая, что проценты по их займам ничем не ограничены, сохранить квартиру очень сложно. При этом штрафы для них невысоки, поэтому даже после наказания нелегалы снова и снова выходят на этот промысел.

Одновременно президент подписал закон, ужесточающий административную ответственность для черных кредиторов (действующие штрафы - 20-50 тыс. руб. для физлиц и 200-500 тыс. руб. для юрлиц). Повышаются нижние границы штрафов до 30 тыс. руб. для должностных лиц и физлиц и до 300 тыс. руб. для юрлиц, причем последним теперь грозит и административное приостановление деятельности на срок до 15 суток. При повторном правонарушении (если нет оснований для квалификации по уголовной статье) штрафы становятся ощутимо больше: для должностных лиц и физлиц от 50 до 200 тыс. руб., для юрлиц - от 500 тыс. до 2 млн руб. с угрозой приостановки деятельности на 60 суток.

За прошлый год Банк России выявил 821 черного кредитора, за первый квартал этого года - 144. Списки черных кредиторов, выявленных с 2020 года, Банк России стал публиковать на своем сайте.