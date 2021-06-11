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11.06.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

Работников АвтоВАЗа оснастили экзоскелетами

Текст: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский Фото: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский

АвтоВАЗ и Ростехнологии внедрили экзоскелет для сотрудников нового складочного комплекса Lada в Тверской области. Об этом "РГ" рассказали во время экскурсии по предприятию.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Вес экзоскелета - 5-6 кг, его цена - 43 тысячи рублей. Устройство предназначено для увеличения силы мышц человека и расширения амплитуды движений.

Как отметили в компании, АвтоВАЗ заботится о сотрудниках, ему не выгодны травмы работников. При этом на заводах в Тольятти и Ижевске пока такую технику не внедрили.

Кстати, Hyundai и Ford также уже начали использовать экзоскелеты на своих предприятиях.

Сегодня АвтоВАЗ открывает региональный склад в Твери. Объем инвестиций в проект составил 1,288 млрд рублей. Склад класса А площадью 25 тыс м2 был возведен и сдан в эксплуатацию менее, чем за год.

Фото: Николай Назайкинский
Фото: Николай Назайкинский
#Lada