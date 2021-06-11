Боровицкий проход в Кремль закроют для посетителей из-за ремонта

Для посетителей с 13 июня закроется Боровицкий проход на территорию Кремля. Это необходимо для строительства нового контрольно-пропускного пункта (КПП).

"На период проведения ремонтно-строительных работ Боровицкий проход в Кремль закроют для доступа посетителей", - сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью ФСО России.

В спецслужбе уточнили, что для прохода на территорию Московского Кремля посетителям надо будет воспользоваться пунктом пропуска, расположенным возле Кутафьей башни. В частности, через это КПП будет организован проход для посещения Государственной оружейной палаты и выставки "Алмазный фонд".

Ранее комендант Московского Кремля Сергей Удовенко рассказал о предстоящих работах по модернизации пункта пропуска у Боровицкой башни. По его словам, новый КПП позволит увеличить пропускную способность в 2,5 раза. Отмечается, что после установки современного досмотрового оборудования проверки станут более быстрыми и комфортными для посетителей.

Напомним, на период пандемии коронавируса Московский Кремль закрывался для посетителей. Доступ в него был открыт только в начале этого года.