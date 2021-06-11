В Москве предложили выдавать значки и премии привитым от коронавируса

Столичные предприниматели предложили выплачивать премии сотрудникам, которые привились от коронавируса. Об этом заявил первый замглавы аппарата мэра, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Предприниматели также предложили выдавать значок с надписью "Я вакцинирован" как один из форматов информирования", - сказал Немерюк, чьи слова приводит ТАСС. Эти идеи были озвучены на встрече представителей мэрии с бизнес-сообществом города.

Ранее сообщалось, что на предстоящих праздничных выходных будут усилены проверки соблюдения антикоронавирусных мер на предприятиях. Это связано с всплеском заболеваемости: в Москве число вновь выявленных заражений за сутки приблизилось к шести тысячам.