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11.06.2021 16:12
Рубрика: Культура

В Тамбовской области выступили лучшие духовые оркестры страны

Текст: Татьяна Ткачёва (Тамбов)
IX международный фестиваль духовых оркестров имени В. Агапкина и И. Шатрова проходит в Тамбовской области 10 и 11 июня.

Концерты уже состоялись в столице региона, Котовске, Рассказове, Мичуринске, Староюрьеве и селе Стрельцы Тамбовского района.

Фото: Гульназ Данилова
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Публику порадовали не только профессиональные, но и самодеятельные духовые коллективы. Главными гостями праздника стали Центральный военный оркестр минобороны, оркестр московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. Халилова и оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Благодаря национальному проекту "Культура" фестивальные концерты можно посмотреть из любой точки страны. Прямые трансляции шли на портале Культура.РФ и в официальном паблике в соцсети "ВКонтакте". Запись доступна по ссылке. Всего в рамках нацпроекта ежегодно проводится сто трансляций самых интересных культурных событий из разных регионов России.

В регионах Культура Музыка Классика Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область 12 июня - День России Россия. Это надо видеть

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