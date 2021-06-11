В Тамбовской области выступили лучшие духовые оркестры страны

IX международный фестиваль духовых оркестров имени В. Агапкина и И. Шатрова проходит в Тамбовской области 10 и 11 июня.

Концерты уже состоялись в столице региона, Котовске, Рассказове, Мичуринске, Староюрьеве и селе Стрельцы Тамбовского района.

Публику порадовали не только профессиональные, но и самодеятельные духовые коллективы. Главными гостями праздника стали Центральный военный оркестр минобороны, оркестр московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. Халилова и оркестр 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Благодаря национальному проекту "Культура" фестивальные концерты можно посмотреть из любой точки страны. Прямые трансляции шли на портале Культура.РФ и в официальном паблике в соцсети "ВКонтакте". Запись доступна по ссылке. Всего в рамках нацпроекта ежегодно проводится сто трансляций самых интересных культурных событий из разных регионов России.