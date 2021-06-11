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Рубрика: Digital

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За взлом системы онлайн-голосования в Москве пообещали награду
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 128(8479)
Тот, кто сможет взломать московскую систему онлайн-голосования во время ее тестирования, получит два миллиона рублей. Такую награду для хакеров анонсировали вчера на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице - там обсуждали детали дистанционного голосования, в котором москвичи смогут принять участие уже осенью.

Напомню,19 сентября москвичам предстоит выбрать депутатов Госдумы, а также определить обладателей двух мандатов городского парламента и муниципальных депутатов района Щукино. Сделать это можно будет как традиционным способом, на привычном избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня, так и онлайн - на порталах mos.ru или gosuslugi.ru. Эксперимент с электронным голосованием в Москве впервые прошел в 2019 году на выборах в Мосгордуму, но тогда он затронул только три избирательных участка. Отдать свой голос онлайн жители Москвы и Нижегородской области могли и на прошлогоднем голосовании по поправкам в Конституцию, но на грядущих выборах масштаб такого голосования будет еще шире.

ЦИК: Дополнительных денег на трехдневное голосование не потребуется

По оценке руководителя столичного Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексея Венедиктова, в дистанционном голосовании могут принять участие 1,5-2 миллиона москвичей. При этом их ждет несколько новшеств. В частности, появится отложенное голосование - если в процессе что-то пойдет не так, к примеру, произойдет технический сбой, то человек сможет вернуться и отдать голос окончательно. Эта технология призвана бороться и с возможными случаями принуждения к голосованию со стороны работодателя - человек может вернуться и изменить свое решение, объяснил "РГ" Венедиктов.

Условный электронный бюллетень будет не сразу опускаться в урну, а какое-то время "лежать" рядом с ней

Что касается двух миллионов рублей для хакеров, то такой прием использовали и в 2019 году - тогда тоже предлагалось найти критические уязвимости системы за награду в один миллион. Сделать это никому не удалось и деньги в качестве премии получили журналисты, освещающие процесс голосования и подготовки к нему. Венедиктов подчеркивает, что теперь в вопросе дистанционного голосования на первое место выходит вопрос безопасности, поскольку вопрос удобства во многом решен - предыдущие испытания показали, что никаких проблем пользователи не испытывают. Чтобы принять участие в голосовании, нужно в течение 45 дней до дня выборов подать онлайн-заявку. Для этого необходимо иметь подтвержденный профиль на порталах столичной мэрии или госуслуг. В Москве таких подтвержденных аккаунтов около 4,6 миллиона из 7 миллионов.

Особую дискуссию на заседании штаба вызвал вопрос использования мобильного приложения для голосования. Сторонники говорили об удобстве использования мобильного телефона. А противники указывали на то, что программу нужно будет загружать в зарубежные магазины приложений, где их могут заблокировать. И в итоге на ближайших выборах приложение использовать не будут, его разработку продолжат. При этом уже в июле планируется провести тестирование системы голосования. Так будет проверена устойчивость и надежность системы.

В регионах Digital Технологии Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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