В ГИБДД нашли лазейку, с помощью которой водители не платят штрафы

Некоторые автовладельцы пытаются избежать штрафов за административные правонарушения, не переоформляя на себя машину умершего родственника. Таким образом водители уходят и от уплаты налогов.

Об этом сообщает управление ГИБДД по Кировской области.

Только за этот год в регионе был прекращен государственный учет 1620 автомобилей, владельцы которых умерли. Выявить водителей, которые ездят на таких машинах, может патруль или средства фото- и видеофиксации.

За управление автомобилем, не зарегистрированным как того требует законодательство, водителю грозит штраф в размере 800 рублей по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ. При повторном нарушении штраф вырастет до 5 тысяч, не исключено и лишение прав сроком на 3 месяца.

Кроме выписанного штрафа инспекторы снимут с автомобиля государственные регистрационные знаки и изымут документы на него. В Кировской области за эти правонарушения в 2021 году привлечены к ответственности 1384 водителя.

- После смерти собственника эксплуатация транспортного средства запрещена. После официального вступления в наследство необходимо зарегистрировать транспортное средство в установленном законом порядке, - подчеркнули в Госавтоинспекции.