В Нижнем Новгороде запустили турпоездки на судах на подводных крыльях

Начиная с завтрашнего дня из Нижнего Новгорода стартуют речные рейсы в Макарьево и к Шуховской башне. Прогулку по воде можно будет совершить на судах на подводных крыльях "Валдай 45Р".

О старте двух перспективных туристических направлений сообщила пресс-служба областного правительства. Поездка к Свято-Троице-Макарьево-Желтоводскому монастырю, расположенному на берегу Волги, начинается в 8:15 и 14:15. Время в пути составит 1 час 45 минут, стоянка - 2,5 часа. Судно на подводных крыльях отправляется от причала №8.

В этот же день запланирован первый прогулочный рейс из Нижнего Новгорода к знаменитой Шуховской башне, расположенной на берегу Оки под Дзержинском. Он стартует в 19:25, время в пути - 1,5 часа. Отправляться к Шуховской башне "Валдай 45Р" будет также от причала №8.

Cтоимость взрослого билета на речную прогулку к Шуховской башне составит 750 рублей, в Макарьево - 1200 рублей.

В том, что у этих двух направлений есть все шансы стать востребованными, сомнений нет. Ажурная гиперболоидная опора ЛЭП на берегу Оки - единственная в мире. Специалисты признают ее более совершенной, нежели другой известный проект инженера Шухова - телебашню на Шаболовке. Изначально башен на берегах Оки было четыре, но сохранилась лишь одна. Ее признали объектом культурного наследия, реконструировали, не так давно территорию вокруг облагородили, а на самой башне сделали выразительную подсветку.

Макарьевский монастырь ведет свою историю с XV века: основал обитель преподобный Макарий Желтоводский. До начала XIX века здесь была крупнейшая в России Макарьевская ярмарка, которая впоследствии переехала в Нижний Новгород. С Волги монастырь выглядит впечатляюще: многовековая цитадель, над которой возвышаются купола храмов XVII века.

- Юбилей Нижнего Новгорода - это прекрасная возможность развивать новые туристические направления, в том числе речной туризм. Мы расширили линейку пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях "Валдай 45-Р", и теперь гости и жители Нижегородской области смогут посетить Макарьевский монастырь и единственную в своем роде Шуховскую башню, которая в 2020 году была реконструирована. Убежден, что самые красивые виды на эти достопримечательности открываются именно с воды, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В юбилейный год в Нижнем Новгороде и области ожидают более 240 тысяч круизных туристов и тех, кто решит попробовать речные прогулки.

Суда на подводных крыльях будут курсировать не только к Шуховской башне и в Макарьево, но и в другие интересные города. Например, Городец, Павлово, Чкаловск и Чебоксары. Правда, организаторы предупреждают, что при планировании поездок к Горьковскому водохранилищу туристам обязательно нужно учитывать погодные условия.

Региональные власти не сомневаются в том, что фирменное нижегородское предложение - поездки на судах на подводных крыльях - будет востребовано как жителями региона, так и гостями. "Речные перевозки с использованием судов на подводных крыльях исторически были на нижегородской земле, и мы хотим снова сделать их символом Нижнего Новгорода. В прошлом году с учетом пандемии было выполнено 47 рейсов "Валдаев" по маршрутам Городец и Макарьево. В 2021-м количество судов увеличено с двух до пяти, и мы надеемся, что ими воспользуется не меньше 10 тысяч нижегородцев и гостей города", - подчеркнул и.о. заместителя министра транспорта Нижегородской области Артем Бафанов.