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Рубрика: Культура

В Уфе с участием Дениса Мацуева возобновилось "Время высокой музыки"

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
В Государственном концертном зале "Башкортостан" при аншлаге состоялся концерт с участием народного артиста России пианиста Дениса Мацуева.
Фото: Гульназ Данилова Фото: Гульназ Данилова
Фото: Гульназ Данилова

Так в Уфе возобновилась федеральная благотворительная акция "Время высокой музыки". Напомним, что началась она еще в 2013 году и лицом акции был скрипач Дмитрий Коган, ушедший из жизни четыре года назад.

Фото: Андрей Парфёнов
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Дениса Мацуева пригласили в Уфу не случайно.

- В апреле мы посетили старейшую детскую музыкальную школу №1 имени Наримана Сабитова. И на вопрос, кого из музыкантов с мировым именем вы хотели бы услышать вживую, получили дружный ответ: "Дениса Мацуева", - рассказала первый заместитель руководителя Центрального исполкома партии "Единая Россия" Наталья Орлова, которая инициировала проведение концерта.

Концерты из серии "Время высокой музыки" отличают две особенности. Первая: в программу наряду с выступлением именитых исполнителей включают и номера юных музыкантов, причем они сами выбирают, какое произведение играть. Вторая: билеты не продаются, их раздают. Так, в Уфе слушателями концерта стали медицинские работники, в том числе из "красных зон", преподаватели и учащиеся музыкальных учебных заведений.

Яркими акцентами прошедшего концерта стало выступление молодых музыкантов - лауреатов международных конкурсов скрипачей Матвея и Тимофея Блюминых из Москвы и 13-летних учащихся Среднего специального музыкального колледжа Уфы, стипендиатов главы РБ Евы Минниахметовой и Полины Домрачевой, а апофеозом - выступление Дениса Мацуева, сыгравшего концерт для фортепиано с оркестром в трех частях Эдварда Грига.

В Уфе он уже шестой раз. И не последний. Творческие связи с Уфой продолжатся. Денис Мацуев рассказал, что собирается вернуться сюда с профессорами Московской консерватории, чтобы провести мастер-классы и прослушивания, по итогам которых музыкальная "семья" России пополнится питомцами из Уфы.

- Для меня большая честь участвовать в этом вечере. "Время высокой музыки" - это проект моего товарища Димы Когана - замечательного музыканта, душевного человека, которого, к сожалению, уже нет. Но здорово, что его дело живет, - отметил артист. - Уфа для меня близкий город. Никогда не забуду первое выступление здесь в 1993 году, когда я еще был учеником Центральной музыкальной школы при консерватории. Выступали тогда в рамках проекта "Новые имена" вместе с Аскаром Абдразаковым и целой плеядой замечательных молодых музыкантов, которые сейчас прославляют великое русское музыкальное исполнительство.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой musicAeterna
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Ни один онлайн, никакие современные технологии не заменят живого дыхания зала, считает пианист.

- Для музыканта - это кислород. Никогда не забуду, как 20 марта прошлого года, когда только все закрылось, я играл концерт в совершенно пустом зале Чайковского. И хотя трансляцию смотрели около 4,5 миллионов человек, он был из сложнейших в моей жизни. Эта стена пустого зала, когда нет энергетической отдачи… Я надеюсь, что такого больше не произойдет, потому что настоящая музыка, настоящее искусство являются лучшей вакциной в любой точке земли, - подчеркнул Денис Мацуев.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа ПФО Башкортостан

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