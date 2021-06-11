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Рубрика: Экономика

Житель Татарстана выиграл первый "арктический гектар" в Заполярье

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Житель Татарстана Дамир Худин стал победителем розыгрыша участка земли в Мурманской области, который состоялся во время Петербургского международного экономического форума-2021.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Участникам программы "Дальневосточный гектар" могут расширить участки

Как сообщили в областном министерстве информационной политики разыгрывался первый земельный участок по программе "Дальневосточный гектар", расширенной на территорию Арктики.

- В розыгрыше приняли участие порядка 300 человек, заполнивших специальную анкету. Победителем стал Дамир Худин из Республики Татарстан, - цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве не уточнили род занятий победителя, известно лишь, что он принимал участие в форуме.

Свой приз Худин сможет оформить не ранее февраля 2022 года, поскольку программа стартует в августе 2021 года, а в первые полгода принимать участие в ней смогут только жители Мурманской области. Далее получить гектар сможет любой житель РФ.

Проект предусматривает предоставление более 70 тысяч гектаров земли в арктической зоне, где можно будет вести любой вид деятельности. В первый год обладатель участка должен будет определиться с видом использования, через три - задекларировать использование земли. Через пять лет гражданин сможет безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

В регионах Экономика Недвижимость Земля Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Северо-Запад ПФО Татарстан СЗФО Мурманская область Выдача дальневосточного гектара

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