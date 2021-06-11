Дом-музей Бродского под Архангельском разработал новый маршрут

Музей нобелевского лауреата Иосифа Бродского в деревне Норинской Коношского района Архангельской области обновил экспозиции и приглашает гостей, предлагая для них новый маршрут.

"РГ" уже рассказывала о том, что год назад дом ссылки поэта из ведения НКО был передан в государственную собственность - стал филиалом ближайшего к Норинской регионального музея в уездном городе Вельске.

Не так давно сотрудники "Российской газеты", Вельского краеведческого музея имени В.Ф. Кулакова, Коношской библиотеки имени Бродского, главы литобъединений двух соседних районов снова посадили в Норинской рядом с домом-музеем "картошку Бродского".

Традиция началась с Иосифа Александровича. Уезжая из деревни, опальный поэт обещал своей хозяйке, Афанасии Пестеревой, вернуться и выкопать картошку. Но, как известно, слово не сдержал. Вместо него слово держат почитатели его творчества. И картошка, кстати, вырастает знатная.

Напомним: "Российская газета" стала информационным и "картофелеводческим" партнером проекта по сохранению памяти Бродского в Норинской со дня основания музея в апреле 2015 года. В 2021-м мы снова сажали картошку, как это принято у коношан, "по досточке": между рядами здесь кладут широкую доску, с которой клубни кидаются в лунку.

Тем временем на повети дома ссылки открылась выставка "Северный край, укрой", посвященная истории создания музея: она рассказывает о тех, благодаря кому была отреставрирована полуразрушенная изба в Норинской. Среди них - энтузиасты издательского дома "Коношский курьер" и некоммерческого партнерства "Норинская", петербургские архитекторы, губернатор, правительство, бизнес Архангельской области.

Для того, чтобы сегодня приехать в Норинскую, теперь нужно обратиться в Вельский краеведческий музей имени В.Ф. Кулакова. Там предложат экскурсовода и помогут определить оптимальный маршрут - через поселок Коноша, в котором есть железнодорожная станция, или по новому направлению - через Вельск: город, находящийся на перекрестке федеральной трассы М8 и железной дороги, где недавно открылось авиасообщение с Архангельском.

По словам директора Вельского музея Ольги Березиной, с октября 2020 года дом ссылки Бродского в новом, государственном статусе, посетили более 300 человек. Новая точка отправления - Вельск. Здесь у туристов есть возможность осмотреть единственный в России музей домовых росписей Поважья: крестьянская изба, украшенная Важской росписью, перенесена на территорию Вельского музея и отреставрирована энтузиастами. После этого по дороге в Норинскую гости останавливаются в старинном селе Пежма с его великолепными соборами.

Въезжая на территорию Коношского района, как рассказала "РГ" энтузиаст проекта Любовь Чеплагина, гости музея любят бывать в Хмельниках: это село было основано почти 600 лет назад, 200 лет назад построена отреставрированная сегодня Преображенская церковь Хмельников. Можно гарантировать, что туристы влюбятся в здешние речные просторы и удивительные подвесные мосты, соединяющие высокие берега реки Вель. Кстати, работая во время ссылки разъездным фотографом Коношского КБО, Иосиф Александрович посетил Хмельники и запечатлел на свой "Зенит" местные виды.

Вот и приехали в Норинскую: остановиться на ночлег можно прямо здесь - коношане Елена и Анатолий Мальцевы размещают гостей в двух деревенских избах, топят для них баню, проводят мастер-классы по северной кухне - учат печь местные пирожки под названием "скородумники". Кстати, в одном из этих домов, принадлежавшем Таисии Пестеревой, будущий нобелевский лауреат жил в самом начале ссылки.

Сегодня реальный вклад, который внес в развитие Коношского района "сельскохозяйственный рабочий Бродский", можно ощутить... под колесами: вскоре после открытия музея власти начали проектирование реконструкции автодороги, которая свяжет Коношу с федеральной трассой М8. В этом году первые километры новенького асфальта дороги Вельск - Коноша уже проложены, работа ведется с двух сторон по направлению к Норинской.