Фестиваль Volkov ManiFest представит в Петербурге джаз и барокко

Известный музыкант, участник проектов и коллабораций "ВолковТрио", "Аукцыон", Аркадий Шилклопер, театр AXE Владимир Волков представит в Петербурге фестиваль Volkov ManiFest. Как рассказали организаторы, многогранный мультижанровый музыкальный марафон продлится три дня - 12, 14 и 15 июня - в зале лютеранско-евангелической церкви Jaani Kirik.

- На фестивале этого года вас ждут День Джаза, День фольклора и барокко и завершающий "Концерт в трех движениях", - поясняют они.

Volkov ManiFest существует с 2014 года, его придумал петербургский промоутер Денис Рубин именно как презентацию проектов, в которых участвует Волков. И в первый день, на открытии фестиваля выступят Cool Train Project - коллаборация Волкова с барабанщиком Гариком Багдасарьяном, уличным вибрафонистом Алексеем Чижиком и приглашенным гитаристом Павлом Илюшиным.

Пропустив несчастливое число 13, 14 июня программу фестиваля продолжит фолк-музыка, а в заключительный день фестиваля "Концерт в трех движениях" составят программа трио Федотова-Бондаренко-Волков Fliegen erlaubt, премьера фильма Теrschilling 99 Павла Семченко ("Театр АXE") и выступление струнных и литавр.

На вопрос, что бы лично он порекомендовал в программе фестиваля особенно, Владимир Волков отвечает: "Как я могу не рекомендовать все? Тут ничего нельзя пропустить".