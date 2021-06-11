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11.06.2021 19:16
Рубрика: Культура

Фестиваль Volkov ManiFest представит в Петербурге джаз и барокко

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Известный музыкант, участник проектов и коллабораций "ВолковТрио", "Аукцыон", Аркадий Шилклопер, театр AXE Владимир Волков представит в Петербурге фестиваль Volkov ManiFest. Как рассказали организаторы, многогранный мультижанровый музыкальный марафон продлится три дня - 12, 14 и 15 июня - в зале лютеранско-евангелической церкви Jaani Kirik.

- На фестивале этого года вас ждут День Джаза, День фольклора и барокко и завершающий "Концерт в трех движениях", - поясняют они.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Volkov ManiFest существует с 2014 года, его придумал петербургский промоутер Денис Рубин именно как презентацию проектов, в которых участвует Волков. И в первый день, на открытии фестиваля выступят Cool Train Project - коллаборация Волкова с барабанщиком Гариком Багдасарьяном, уличным вибрафонистом Алексеем Чижиком и приглашенным гитаристом Павлом Илюшиным.

Пропустив несчастливое число 13, 14 июня программу фестиваля продолжит фолк-музыка, а в заключительный день фестиваля "Концерт в трех движениях" составят программа трио Федотова-Бондаренко-Волков Fliegen erlaubt, премьера фильма Теrschilling 99 Павла Семченко ("Театр АXE") и выступление струнных и литавр.

На вопрос, что бы лично он порекомендовал в программе фестиваля особенно, Владимир Волков отвечает: "Как я могу не рекомендовать все? Тут ничего нельзя пропустить".

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