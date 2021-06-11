Крым и Армению свяжут авиасообщением через Владикавказ

С 15 июня российская авиакомпания Nordwind начнет выполнять регулярные транзитные рейсы из международного аэропорта Симферополь в Ереван и обратно с удобной стыковкой во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

- Рейсы будут выполнять самолеты Embrarer-E190 раз в неделю по вторникам до 26 октября, - уточнили в аэропорту. - Общее время в пути составит около пяти часов.

Прямые рейсы между Симферополем и Владикавказом начнут выполняться впервые в современной истории. После их запуска география полетов в Крым расширится до рекордных 63 направлений. 62-м направлением стал город Астрахань, куда первый лайнер отправится 19 июня.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о проработке вопроса открытия прямых рейсов Симферополь - Минск.