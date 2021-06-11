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Рубрика: Происшествия

На Кубани возбудили дело из-за гибели человека при взрыве в гараже

Текст: Михаил Сухарев (Краснодарский край)
Фото: Пресс-служба СКР по Кубани Фото: Пресс-служба СКР по Кубани
Фото: Пресс-служба СКР по Кубани

В Краснодаре СК возбудил уголовное дело после взрыва в гараже на улице Тихорецкой, который произошел вечером 10 июня. Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, в результате взрыва газа погибла 27-летняя женщина.

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- По данным следствия, в двухэтажном гаражном в результате газового хлопка произошло обрушение гаража. В результате погибла 27-летняя женщина. 35-летний мужчина и 45-летняя женщина с термическими ожогами различной степени тяжести доставлены в больницу, они находятся в реанимации. Установлено, что пострадавший мужчина арендовал данный гараж, где осуществлял ремонт и реставрацию автомобилей. Погибшая являлась его родственницей, - отмечается в сообщении регионального СК.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Сейчас следователи устанавливают причины детонации газа и его очага, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщалось ранее, вечером 10 июня в гараже на улице Тихорецкой в Краснодаре произошел взрыв. Один человек погиб, двое пострадали.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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