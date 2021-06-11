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Рубрика: Экономика

В Краснодаре на линию вышел первый собранный в городе троллейбус

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара
Фото: Пресс-служба мэрии Краснодара

В столице Кубани сегодня впервые вышел на линию троллейбус местной сборки. Он отправился по маршруту № 7, курсируя от железнодорожного вокзала Краснодар -1 до международного аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

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Стоит отметить, что модель троллейбуса была специально разработана для Краснодара, и оборудована сплит-системой (учитывая летнюю духоту в городе), рассчитана на сто мест, включая 34 мест для сидения. В салоне есть электронные табло, видеокамеры, Wi-Fi, выдвижной пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кузов обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием. Главная же особенность машины в том, что она впервые собрана в городе в мастерских МУП "КТТУ", и в дальнейшем здесь планируется наладить ее производство, а не только сборку.

- Я благодарен сотрудникам КТТУ за то, что смогли быстро перестроиться и освоить новое для себя направление. И заводу "Алькор", что включились в этот проект и разработали специальную эксклюзивную модель для Краснодара, помогли реализовать сборку на базе нашего предприятия. Количество троллейбусов с маркировкой "Сделано в Краснодаре" будет постоянно увеличиваться, - прокомментировал мэр города Евгений Первышов.

Сборка первого краснодарского троллейбуса завершилась 13 апреля. Затем модель представили на Международной выставке "ЭлектроТранс" в Москве. В этом году планируется собрать еще 10 таких машин. В будущем наладят выпуск 20-30 современных троллейбусов ежегодно.

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