В Крыму создали Совет по вопросам использования русского языка

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ "О создании Совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в Республике Крым". Документ опубликован на портале правительства Крыма.

Новый коллегиальный орган будет выполнять консультативную и координационную функцию. Его цель - совершенствование региональной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка, обеспечения прав граждан полуострова на пользование государственным языком РФ. Также Совет скоординирует деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений для достижения этих целей.

В состав совета вошли представители органов законодательной и исполнительной власти, научного сообщества, Общественной палаты РК. Возглавил новый орган сам Аксенов. А его заместителем и секретарем совета станут соответственно ректор и проректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков и Юрий Дорофеев.

- Нам еще предстоит укреплять, развивать и совершенствовать наш Русский мир, язык, литературу, культуру. Уверен, что только совместными усилиями мы отстоим наш цивилизационный код, - заявил глава республики Сергей Аксенов сегодня на церемонии закрытия фестиваля "Великое русское слово".

Ранее Госсовет Крыма инициировал внесение поправок в федеральное законодательство о рекламе, которые запретят использование иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке. Спикер Госсовета Владимир Константинов называет это "борьбой с европейничеством".

За использование в рекламе иностранных слов и выражений,​ за исключением тех, что не имеют аналогов в русском языке, предлагается ввести штрафы: для граждан - от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для предпринимателей без образования юрлица - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.