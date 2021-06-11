В Крыму создали Совет по вопросам использования русского языка

Новости

Коронавирус и смерть Джорджа Флойда принесли Пулитцеровские премии 11.06.2021
Скончался Нобелевский лауреат по химии Эйити Нэгиси 11.06.2021
Награждены медики, проводившие операцию во время пожара в Благовещенске 11.06.2021
После первого тайма матча Италия - Турция счет 0:0 11.06.2021
Госслужащие США смогут вернуться в офисы без вакцины против COVID 11.06.2021
Девушка упала с 86 этажа башни в "Москве-Сити" 11.06.2021
Возврат денег за несостоявшиеся туры предложили растянуть до 2023 года 11.06.2021
В Москве прокуратура "воскресила" ошибочно признанного умершим пенсионера 11.06.2021
Володин одобрил вынесение проекта о суррогатном материнстве на Совет Госдумы 11.06.2021
УЕФА требует прикрыть политический лозунг на форме сборной Украины 11.06.2021
Турция - Италия - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 11.06.2021
Президент наградил сотрудников Центра им. Чумакова за вакцину "Ковивак" 11.06.2021
Евгений Миронов станет шоураннером сериала о Горбачеве 11.06.2021
Новак поручил изучить варианты по сдерживанию цен на бензин 11.06.2021
В Минтруда объяснили, как получить выплату на ребенка от 6 до 18 лет 11.06.2021
Заместителем министра просвещения назначена Анастасия Зырянова 11.06.2021
Российский боксер Андреев завоевал золотой пояс чемпиона WBA 11.06.2021
Стали известны стартовые составы Италии и Турции на матче открытия Евро 11.06.2021
Эксперты посоветовали выбросить британские экспресс-тесты на COVID в мусор 11.06.2021
Лукашенко утвердил новые положения о Совете Безопасности 11.06.2021
В Москве снова откроется Останкинская башня 11.06.2021
Президент присвоил генеральские звания высших офицеров Вооруженных сил 11.06.2021
Минтруд предложил уточнить правила получения маткапитала отцами-одиночками 11.06.2021
Циципас стал первым финалистом Открытого чемпионата Франции по теннису 11.06.2021
Черноморский флот приступил к слежению за эсминцем США 11.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 22:29
Рубрика: Власть

В Крыму создали Совет по вопросам использования русского языка

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ "О создании Совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в Республике Крым". Документ опубликован на портале правительства Крыма.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Крыму предложили законодательно запретить иностранные слова в рекламе

Новый коллегиальный орган будет выполнять консультативную и координационную функцию. Его цель - совершенствование региональной политики в области развития, защиты и поддержки русского языка, обеспечения прав граждан полуострова на пользование государственным языком РФ. Также Совет скоординирует деятельность органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений для достижения этих целей.

В состав совета вошли представители органов законодательной и исполнительной власти, научного сообщества, Общественной палаты РК. Возглавил новый орган сам Аксенов. А его заместителем и секретарем совета станут соответственно ректор и проректор Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования Александр Рудяков и Юрий Дорофеев.

- Нам еще предстоит укреплять, развивать и совершенствовать наш Русский мир, язык, литературу, культуру. Уверен, что только совместными усилиями мы отстоим наш цивилизационный код, - заявил глава республики Сергей Аксенов сегодня на церемонии закрытия фестиваля "Великое русское слово".

Ранее Госсовет Крыма инициировал внесение поправок в федеральное законодательство о рекламе, которые запретят использование иностранных слов и выражений, имеющих аналоги в русском языке. Спикер Госсовета Владимир Константинов называет это "борьбой с европейничеством".

За использование в рекламе иностранных слов и выражений,​ за исключением тех, что не имеют аналогов в русском языке, предлагается ввести штрафы: для граждан - от 3000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей, для предпринимателей без образования юрлица - от 30 000 до 50 000 рублей, для юридических лиц - от 100 000 до 500 000 рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Общество Образование Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

12 июня - День России
12 июня - День России
Песков назвал причину проведения саммита Путина и Байдена
Росстат: Медианная зарплата в 2020 году выросла на 6,4%
Роспотребнадзор предложил смягчить правила въезда в РФ для части россиян
Путин подписал закон о бесплатном проведении газа до границ участка
Владимир Путин заявил о восстановлении российской экономики
Алексей Оверчук: При разработке цифрового решения мы ставим в центр потребности человека