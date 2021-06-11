В МВД назвали причину ДТП с маршруткой в Астраханской области

Сотрудники ГИБДД рассказали об обстоятельствах аварии в Астраханской области с участием легковушки и маршрутки, в результате которой пострадали 10 человек.

Как сообщает областное УМВД, совершая маневр обгона, водитель LADA не справился с управлением и вылетел на обочину, после чего совершил столкновение с пассажирской "ГАЗелью", двигавшейся по встречной полосе.

"ГИБДД ОМВД России по Наримановскому району по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено административное расследование", - сообщает управление регионального МВД.

ДТП с маршруткой произошло сегодня, около половины восьмого утра, у села Рассвет Наримановского района. Пострадали десять человек. Как уточнил главврач астраханской больницы № 3, на данный момент в медучреждение поступили девять человек. У них диагностированы переломы и различные травмы.