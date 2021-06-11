Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов

Средний доход россиян в 2020 году составил 35,7 тысячи рублей в месяц. Благодаря антикризисным прямым выплатам из бюджета уровень неравенства в целом по стране немного сократился. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При этом регионов отмечается серьезная разница в доходах населения. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где разрыв между доходами обеспеченных и малоимущих граждан составляет 10,2 раза. На втором месте Ненецкий автономный округ (9,4 раза), на третьем - Москва (8,7 раза). В первой десятке также в Чукотка, Сахалин, Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Якутия.

Наименьшее расслоение в 2020 году специалисты выявили в Карачаево-Черкесии, где заработки отличаются в 5,3 раза, Костромской области и Еврейской автономной области (5,4 раза). Подобная разница в доходах отмечена в Хакасии, Ингушетии, Крыму, Кировской, Новгородской и Владимирской областях.

Ранее сообщалось, что в Чукотке отмечена самая высокая средняя зарплата за январь-февраль 2021 года - 122,9 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), третье - Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятерку Магаданская (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская области (93,4 тысячи рублей). Самые низкие среднемесячные зарплаты в России были зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи), Дагестане (28,7 тысячи), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысяч рублей).