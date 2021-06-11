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Рубрика: Экономика

Эксперты назвали регионы России с наибольшим неравенством доходов

Средний доход россиян в 2020 году составил 35,7 тысячи рублей в месяц. Благодаря антикризисным прямым выплатам из бюджета уровень неравенства в целом по стране немного сократился. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на отчет международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

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При этом регионов отмечается серьезная разница в доходах населения. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где разрыв между доходами обеспеченных и малоимущих граждан составляет 10,2 раза. На втором месте Ненецкий автономный округ (9,4 раза), на третьем - Москва (8,7 раза). В первой десятке также в Чукотка, Сахалин, Адыгея, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Якутия.

Наименьшее расслоение в 2020 году специалисты выявили в Карачаево-Черкесии, где заработки отличаются в 5,3 раза, Костромской области и Еврейской автономной области (5,4 раза). Подобная разница в доходах отмечена в Хакасии, Ингушетии, Крыму, Кировской, Новгородской и Владимирской областях.

Ранее сообщалось, что в Чукотке отмечена самая высокая средняя зарплата за январь-февраль 2021 года - 122,9 тысячи рублей. Второе место занял Ямало-Ненецкий АО (108,4 тысячи рублей), третье - Москва (99,5 тысячи рублей). Замыкают пятерку Магаданская (98,6 тысячи рублей) и Сахалинская области (93,4 тысячи рублей). Самые низкие среднемесячные зарплаты в России были зафиксированы в Ивановской области (27,6 тысячи), Дагестане (28,7 тысячи), Чечне (28,8 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (28,9 тысячи рублей) и Алтайском крае (29 тысяч рублей).

В регионах Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Центральная Россия УрФО ЯНАО СЗФО Ненецкий АО ЦФО Москва ДФО Чукотский АО ДФО Сахалинская область

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