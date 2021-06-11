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11.06.2021 14:57
Рубрика: Культура

В Челябинск завезли 800 тонн песка для фестиваля скульптур

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

В Челябинске стартовал первый фестиваль песчаных скульптур, приуроченный к 285-й годовщине города. На территории Сада камней над созданием экспозиции трудятся лучшие мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Рязани и Пензы.

Фото: www.kudikina-gora.org
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Как обещают в городской администрации, 12 композиций в законченном виде предстанут перед челябинцами 21 июня. Они будут отражать основные исторические вехи становления города.

- Мы привезли 800 тонн песка с Кременкульского карьера, - рассказал арт-директор фестиваля Иван Савенков. - Он хорошо подходит по своим свойствам для создания скульптур. После завершения работ их покроют специальным раствором, который не позволит ей разрушаться. Темы - разнообразные. Мы их подбирали вместе со специалистами Краеведческого музея и городского управления культуры. Плюс сделали бонусом фигуру верблюда - символа Челябинска.

Площадку, выбранную для размещения экспозиции, ждет благоустройство. Здесь разместят скамейки, смонтируют освещение, а для маленьких зрителей сделают песочницу, в которой они смогут попробовать свои силы в художественном творчестве.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска

- Фигуры будут радовать челябинцев до сентября, после чего их демонтируют, а песок увезут, - сообщила глава города Наталья Котова. - Посмотрим на отзывы людей и примем решение о том, будем ли проводить такие мероприятия в дальнейшем. В выходные в Саду камней будут проводиться экскурсии, выступления творческих коллективов и другие мероприятия. Надеемся, что новое городское пространство станет местом притяжения.

В мэрии отметили, что большой размер площадки и рассредоточение скульптур будут способствовать соблюдению норм эпидемиологической безопасности.

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