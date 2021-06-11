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11 июня 2021 г.

Постановление правительства Ростовской области от 10 июня 2021 года № 455 "Об особенностях применения постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272"

Дата подписания 10 июня 2021 г.
Опубликован 11 июня 2021 г.
Вступает в силу 11 июня 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" Правительство Ростовской области постановляет:

1. Установить, что на территории Ростовской области:

1.1. Увеличивается до 75 процентов заполняемость помещений, оборудованных посадочными местами, при проведении выступлений музыкальных, театральных и иных коллективов, отдельных исполнителей.

1.2. Возобновляется продажа билетов в кинотеатры, на выставки в отдельных, предназначенных для продажи билетов, помещениях, расположенных соответственно в зданиях кинотеатров, местах проведения выставок. В таких помещениях должны быть: установлено оборудование для обеззараживания воздуха закрытого типа; обеспечена возможность для проведения антисептической обработки рук; обеспечено соблюдение покупателями социального дистанцирования, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

2. Установить, что постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" применяется с учетом особенностей, установленных настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 11 июня 2021 г.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев



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